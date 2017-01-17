Мер польського Перемишля виявився персоною нон-ґрата в Україні

Мер польського Перемишля Роберт Хома заявив про заборону відвідувати Україну, повідомляє видання Życie Podkarpackie.

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Інцидент на кордоні стався у вівторок, 17 січня. Мер Перемишля їхав на запрошення української сторони.

"З'ясування на кордоні тривало близько півгодини. Потім я отримав офіційне повідомлення українською мовою, видане СБУ, що мені заборонено в'їзд на територію України. Я проінформував про це генерального Консула України, поговорив з комендантом Бєщадського відділу Прикордонної служби в Перемишлі", - розповів Хома.

За словами мера, він не знає, чому йому відмовили у в'їзді.

Як повідомляв УНІАН, у польському Перемишлі 10 грудня учасники "Маршу орлят перемишльських і львівських", який відбувся під патронатом мера міста, кричали "Смерть українцям".

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що інцидент на марші в Перемишлі є провокацією, «у якої є рука Кремля».