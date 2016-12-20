У Польщі висунуто звинувачення чоловіку, який викрикнув на марші "Смерть українцям!"

Як передає Європейська правда, підозрюваний Адріан Н. є мешканцем міста Ропчице та має вищу освіту. На основі висунутих звинувачень йому загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення свободи.

За словами прокурора Марти Пентковської, прес-секретаря прокуратури в Перемишлі, підозрюваного, який зізнався, що брав участь у марші, можна побачити у двох відозаписах, зроблених на вулицях Перемишля.

На одному із відео можна побачити та почути, які він кричав: "Польський Перемишль, польський Львів", а на другому відео чути його заклик: "Смерть українцям".

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Повідомляється, що підозрюваний категорично заперечує, що саме він вигукував ці гасла.

Прокурор додала, що автор другого відео впізнав підозрюваного та вказав, що саме він вигукував антиукраїнські гасла.

"Враховуючи те, що підозрюваний не визнає, що викрикував "Смерть українцям", а свідок його впізнав і підтвердив, що кричав він, то необхідно буде провести ідентифікацію голосу на записі", - повідомила Пентковська.

Повідомляється, що організатори маршу заявляють, що зроблене відео є провокацією та висловлюють сумніви щодо самого запису.

Як повідомляв УНІАН, у польському Перемишлі 10 грудня учасники "Маршу орлят перемишльських і львівських", що відбувся під патронатом мера міста, кричали "Смерть українцям".

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що інцидент на марші у Перемишлі є провокацією, «в якій є рука Кремля».