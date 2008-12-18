У БЮТ заявили Ющенку, що не варто лізти в чужий колгосп
"Підписантів" беруть під захист
Народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ вважає, що заява Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що депутати від партії «Наша Україна» будуть позбавлені депутатських повноважень за невиконання рішення з’їзду, є “непрофесійною нервовою реакцією президента на незворотній процес створення непідконтрольної йому парламентської більшості”.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.
«Депутатів не може позбавити повноважень партія, яка не брала участі у парламентських виборах», - наголосив він. «Це все одно, що на зборах одного колгоспу приймають рішення про звільнення працівників зовсім іншого колгоспу», - додав А.ПОРТНОВ.
За його словами, застосувати до депутатів імперативний мандат може лише блок «Наша Україна – Народна самооборона», який складається з дев’яти політичних сил.
«Депутати від НУ-НС, про яких говорив Президент, будуть виконувати свої повноваження до кінця каденції Верховної Ради VI скликання», - підкреслив А.ПОРТНОВ.
Як повідомляв УНІАН, 16 грудня фракція НУ-НС зібрала необхідну кількість голосів – 37 - на підтримку "коаліції трьох". Після цього у Верховній Раді України було підписано угоду про створення коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина.
17 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що з`їздом партії "Народний Союз Наша Україна" було визнано неможливість відновлення коаліції цієї політичної сили з БЮТ. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що депутати-"нашоукраїнці", які порушили це рішення і підтримали створення парламентської коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина, будуть виключені з партії та списку народних депутатів за рішенням з`їзду.