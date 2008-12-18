У БЮТ заявили Ющенку, що не варто лізти в чужий колгосп

Народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ вважає, що заява Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що депутати від партії «Наша Україна» будуть позбавлені депутатських повноважень за невиконання рішення з’їзду, є “непрофесійною нервовою реакцією президента на незворотній процес створення непідконтрольної йому парламентської більшості”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

«Депутатів не може позбавити повноважень партія, яка не брала участі у парламентських виборах», - наголосив він. «Це все одно, що на зборах одного колгоспу приймають рішення про звільнення працівників зовсім іншого колгоспу», - додав А.ПОРТНОВ.

За його словами, застосувати до депутатів імперативний мандат може лише блок «Наша Україна – Народна самооборона», який складається з дев’яти політичних сил.

«Депутати від НУ-НС, про яких говорив Президент, будуть виконувати свої повноваження до кінця каденції Верховної Ради VI скликання», - підкреслив А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня фракція НУ-НС зібрала необхідну кількість голосів – 37 - на підтримку "коаліції трьох". Після цього у Верховній Раді України було підписано угоду про створення коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина.

17 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що з`їздом партії "Народний Союз Наша Україна" було визнано неможливість відновлення коаліції цієї політичної сили з БЮТ. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що депутати-"нашоукраїнці", які порушили це рішення і підтримали створення парламентської коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина, будуть виключені з партії та списку народних депутатів за рішенням з`їзду.