Регіони підштовхують Ющенка і Нашу Україну в опозицію

Фракція “Наша Україна” і в опозиції матиме чудовий механізм контролю за владою – вето Президента України на урядові законопроекти, заявив директор політико-правових програм Центру ім.О.Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО в інтерв’ю “Газеті по-українськи” (№172 за 25 вересня).

За словами Ю.ЯКИМЕНКА, якщо “Наша Україна” все ж піде у коаліцію, “то використовувати цей інструмент (вето Президента - УНІАН) проти неї – а отже, проти себе – буде практично неможливо”.

Експерт зазначив, що в разі приєднання до нинішньої більшості “партія Президента відіграватиме другорядні ролі”. На його думку, набагато логічніше і послідовніше було б, якби “Наша Україна” перейшла в опозицію. “Це, крім іншого, зберегло б цілісність партії”, - додав він.

Як вважає Ю.ЯКИМЕНКО, міжфракційне об’єднання на чолі з Юлею ТИМОШЕНКО - “це ще й сигнал особисто ЮЩЕНКОВІ і “Нашій Україні”, мовляв, і для вас опозиційні двері відчинені”. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО як голова об’єднання недарма “завбачливо залишила вакантні три посади своїх заступників”.

Директор політико-правових програм Центру Разумкова зазначив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО дуже зацікавлений у створенні “сильної, законодавчо забезпеченої опозиції до Партії регіонів”.

Як нагадав Ю.ЯКИМЕНКО, Президент спочатку хотів, щоб “Наша Україна” “увійшла до коаліції з Партією регіонів і контролювала дії уряду зсередини”. “Але, судячи з останніх недружніх кроків “регіоналів”, ця ідея стає все менш привабливою. ЮЩЕНКА і “Нашу Україну” підштовхують до переходу в опозицію”, - додав він.