Медведчук вчить, як запрягати коней

Лідер СДПУ(о) Віктор МЕДВЕДЧУК називає українським ноу-хау створення спочатку «широкого» уряду, а лише потім – коаліції.

Про це сказано в коментарі В.МЕДВЕДЧУКА, переданому УНІАН прес-службою Соціал-демократичної партії України (об`єднаної).

В.МЕДВЕДЧУК, зокрема, відзначив, що доволі скептично ставиться до перспективи так званої широкої коаліції. «Її прихильники просто забувають про принцип політичної відповідальності перед своїми виборцями. Сьогодні коаліція в парламенті вже є і Верховна Рада цілком працездатна. Те, що спочатку було сформовано «широкий» уряд, а лише потім почали вестися переговори про створення коаліції – чергове українське ноу-хау, яке не має аналогів у демократичних країнах. Віз покотили, а коней намагаються впрягти на ходу» - заявив лідер Соціал-демократичної партії України (об`єднаної).

«Я вже не кажу про ідеологічну основу подібних коаліцій, - сказав В.МЕДВЕДЧУК. - Створюється враження, що ділять кабінети, а не політичну відповідальність».

«Буквально півтора роки тому Україна вже пережила подібне, коли «помаранчева» коаліція згодом виявилася абсолютно нежиттєздатною, оскільки була не союзом політичних сил, а коаліцією політиків, які хочуть потриматися за штурвал», - відзначив лідер об`єднаних соціал-демократів України.

Крім того, коментуючи ситуацію, що склалася сьогодні у відносинах між гілками влади, В.МЕДВЕДЧУК висловив думку, що, «проголосивши шлях до національної єдності, політичні сили, які перебувають сьогодні при владі, просто зобов`язані негайно продовжити політреформу. Інакше нинішні тертя між гілками влади, пов`язані з недосконалістю юридичної бази, ризикують перерости в широке протистояння».

«Як відомо, наймасштабніші війни починаються з найнезначнішого приводу. Маючи пряме відношення до політреформи, я найменше хотів би, щоб процес демократизації влади залежав від особистих амбіцій конкретного політика, готового заради збереження влади йти на конфронтацію. Політреформа і замислювалася як засіб проти загрози авторитаризму» - відзначив він.

На думку В.МЕДВЕДЧУКА, Президент України Віктор ЮЩЕНКО «показав би добрий приклад, якби виступив з ініціативою продовження політичної реформи, тим паче, що у нього є всі можливості запропонувати країні пакет законів, які розставлять останні крапки у відносинах між гілками влади, і основа чого нині прописана в Конституції України. А те, що відбувається сьогодні, більше нагадує банальні спроби зберегти за собою максимум влади».

«Думаю, що йому прийшов час готувати другий Універсал, що підтверджує головні принципи демократизації влади і, який міг би стати реальною основою політичної згоди», - заявив В.МЕДВЕДЧУК.