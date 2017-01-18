Кабмін погодив запровадження премії імені Грушевського

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

Згідно зі схваленим законопроектом «Про внесення зміни до статті 11 закону «Про державні нагороди України», премія присуджуватиметься у двох номінаціях: за найкраще наукове та найкраще науково-популярне видання з історії України.

Розмір грошової частини премії визначатиметься щороку президентом України.

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«Запровадження цієї премії стане реальним проявом уваги держави до сфери відновлення збереження національної пам’яті українського народу. А також сприятиме підвищенню престижу наукових та науково-популярних праць з історії України, активізації наукових історичних досліджень і створенню національного культурного продукту історичного характеру, стимулюватиме підвищення якості наукових і науково-популярних видань з історії України», - зазначають у Міністерстві культури.

Довідка: Михайло Грушевський (1866-1934) – український історик, громадський та політичний діяч. Голова Центральної Ради Української народної республіки (1917–1918), член історичного товариства ім. Нестора-літописця, багаторічний голова наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1897–1913), завідувач кафедри історії Львівського університету (1894–1914), автор понад 2000 наукових праць.

У 2015 році в центрі Києва на фасаді будинку на вул. Січових Стрільців, 75 намалювали стінопис з найбільшим у світі портретом Грушевського. Площа стінопису склала 160 кв. м.

Портрет Грушевського зображено на банкноті номіналом 50 грн та на пам'ятних монетах 1996 та 2006 років.