Черномирдін про деяких осіб: зростом не вийшли, до органу руки не дістали

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН називає спробу направити запит Державної думи РФ про можливе приєднання Криму до Росії особистими амбіціями деяких російських політиків.

Таку думку В.ЧЕРНОМИРДІН висловив в інтерв`ю журналу «Народний депутат» (№9 за вересень 2006 року).

«Наскільки мені відомо, офіційно запит Дума не оформляла. Проте знайшлися – що, їх, таких, десь мало? – окремі особи і заявили про своє бажання підняти свої амбіції до рівня законодавчого органу. Зростом похвалитися не можуть, до органу руки не дістали. За цим стоїть не більше, ніж прагнення самостверджуватися за чужий рахунок в очах своїх виборців, прокукурікати в ефірі. Звичайно, подібні заяви не пройшли ні у нас, ні у вас. А охочих пошуміти на гостру тему ще знайдеться немало, і знову-таки по обидва боки питання», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

* * * За інформацією РБК, 26 травня 2006 року депутати Держдуми РФ підтримали протокольне доручення думським комітетам у міжнародних справах і у справах СНД, згідно з яким Державна дума повинна запитати в уряді РФ інформацію про заходи з повернення півострова Крим до складу Росії.

У дорученні наголошується, що в 2007 р. закінчується двосторонній договір з Україною про визнання її Росією в існуючих межах.

У зв`язку з цим, відзначають депутати, до 30 листопада 2006 р. необхідно заявити про непродовження даного договору і повернення Криму до складу РФ відповідно до Кучук-Кайнарджійського договору від 1774 р.