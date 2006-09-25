Наша Україна прийде до Президента

На сьогодні заплановано зустріч членів політради блоку “Наша Україна” з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, представник «Нашої України» Микола ОНІЩУК повідомив журналістам, що ця зустріч запланована на кінець дня.

За його словами, у ході зустрічі співрозмовники обговорять весь комплекс питань щодо переговорного процесу зі створення коаліції.

Також буде обговорюватись загальна політична ситуація, напрямки діяльності фракції, а також тема «певної координації питань глави держави і фракції «Наша Україна».

М.ОНІЩУК висловив думку, що заяви прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселі і повернення низки указів Президента також будуть предметом зустрічі. «Як мінімум, це (заяви і повернення указів – УНІАН) означає необхідність проведення таких консультацій», - зауважив депутат.

Також М.ОНІЩУК вважає, що на сьогоднішній зустрічі буде обговорюватись бюджетний процес, зокрема, стратегія фракції в цьому процесі.

Разом з тим, М.ОНІЩУК підкреслив, що такі зустрічі є достатньо регулярними, і у сьогоднішній не потрібно шукати якусь сенсацію.

Крім того, він зауважив, що ця зустріч не пов’язана з діяльністю робочої групи зі створення широкої коаліції.