Про яйця і спроможних політиків

Заступник голови Прогресивної соціалістичної партії України Володимир МАРЧЕНКО наголошує, що російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН не фінансував під час парламентських виборів цього року ні ПСПУ, ні виборчу кампанію лідера Блоку “Народна опозиція” Наталії ВІТРЕНКО.

Він заявив кореспонденту УНІАН: “Ні нашу партію, ні Н.ВІТРЕНКО ніякий КУРОЧКІН не фінансував”.

Щодо того, що нібито М.КУРОЧКИН у ході виборчої кампанії допоміг Н.ВІТРЕНКО стати впливовим політиком, В.МАРЧЕНКО заявив: “КУРОЧКІН, ШМУРОЧКІН або хто інший ще з яйця не вилупилися, коли ВІТРЕНКО була вже спроможним політиком в Україні і провела у 1998 році партію до парламенту, пройшовши 4-відсотковий бар`єр, а в 99-му одержала 11% підтримки навіть за офіційною статистикою».

За словами В.МАРЧЕНКА, виборча кампанія 2006 року була організована двома партіями, які ввійшли до блоку “Народна опозиція” - ПСПУ і партія “Російсько-Український Союз” – УНІАН. Ці дві партії розподіляли усі ресурси, у тому числі фінансові, і кожна партія мала певні зобов’язання.

При цьому В.МАРЧЕНКО не виключив можливості фінансування М.КУРОЧКІНИМ партії “Російсько-Український Союз”, але підкреслив, що домовленості щодо створення виборчого блоку, спільних дій під час виборчої кампанії, будувалися з партією “РУСь” та її лідером в Україні Іваном СИМОНЕНКОМ, а не з М.КУРОЧКІНИМ.

При цьому він підкреслив, що “РУСь” не виконала усіх взятих на себе зобов’язання, у тому числі фінансових. “Залишились невиплати просто величезні. І все це лягло просто-напросто на Наталію ВІТРЕНКО”, - сказав він. За словами В.МАРЧЕНКА, після виборів ПСПУ довелося гасити ці борги.

«Щось ми змогли погасити, а якісь борги дотепер висять, і для нас це моральна гиря… 24 червня на з`їзді партії ми розірвали відносини з партією "Російсько-Український Союз", і ВІТРЕНКО офіційно попросила вибачення перед штабами, перед агітаторами, по відношенню до яких не виконані фінансові зобов`язання. Ось, на жаль, така ситуація», - повідомив В.МАРЧЕНКО.

Довідка УНІАН. 23 вересня ц. р. ЗМІ передрукували інтерв’ю російського бізнесмена М.КУРОЧКІНА газеті "Комсомольська правда в Україні", в якому він заявляв, що партія "Російсько-Український Союз" ("РУСь") була головним фінансистом виборчої кампанії Блоку Наталії Вітренко на минулих парламентських виборах.

"На минулих парламентських виборах я підтримував Наталію Михайлівну ВІТРЕНКО, а багато моїх друзів були членами партії "Російсько-Український Союз", що увійшла в блок "Народна опозиція", - сказав М.КУРОЧКІН.

"І саме партія "РУСь" фінансувала левову частку витрат виборчої кампанії ВІТРЕНКО, що дозволило зробити блок "Народна опозиція" впливовою політичною силою", - додав колишній виконавчий директор "Російського клубу".

Як відомо, на початку квітня 2006 року міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО заявив про те, що виборча кампанія блоку "Народна опозиція" фінансувалася російським бізнесменом М.КУРОЧКІНИМ відомим також як "Макс Бешеный".

Тоді, у квітні, М.КУРОЧКІН також в інтерв`ю "Комсомольській правді в Україні" заявляв: "Ні ВІТРЕНКО, ні будь-кого іншого я, зрозуміло, не фінансував. Я бізнесмен. І свій бізнес в Україні згорнув більше року тому. Навіщо мені тоді українська політика, якщо в мене немає тут бізнесу?".

М.КУРОЧКІН був оголошений у розшук українським Інтерполом.