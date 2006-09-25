Янукович не може виконувати накази Ющенка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що виконувати укази Президента України, під якими не стоять підписи міністра-виконавця та прем’єр-міністра, неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Урядового комітету з питань правової політики, оборони, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції.

Зокрема, прем’єр наголосив на необхідності розмежування повноважень між Президентом та урядом. «Повинен пройти процес розмежування повноважень», - вкотре наголосив В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що для цього необхідно прийняти досить багато рішень і, перш за все, ухвалити закон про Кабінет Міністрів України. Прем’єр висловив сподівання, що на наступному засіданні уряду проект цього закону буде ухвалений урядовцями і переданий до парламенту.

Говорячи про положення контрасигнації указів Президента, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що це не нова норма і вона існувала в українському законодавстві з 1996 року. При цьому прем’єр підкреслив, що виконувати укази Президента, під якими не стоїть підпису міністра-виконавця та прем’єр-міністра, неможливо.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра Кабінету Міністрів України – керівник правового управління Кабміну Олександр ЛАВРИНОВИЧ 21 вересня повідомив, що сім указів Президента України повернуто в президентську канцелярію через порушення конституційної процедури їх оприлюднення.

У супровідному листі до повернутих указів секретаріат Кабміну зазначив, що офіційному оприлюдненню актів глави держави мала передувати процедура їх контрасигнації. Проте згадані укази надійшли на скріплення підписом прем‘єр-міністра офіційно оприлюднені, що нівелює процедуру їх контрасигнації. Контрасигнація - скріплення актів глави держави підписами прем‘єр-міністра, а також міністра, відповідального за указ та його виконання, що передує офіційному оприлюдненню документа.

Водночас міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ наголосив, що право повертати укази Президента України у зв’язку з порушенням неіснуючої „конституційної процедури їх оприлюднення” не надано жодній посадовій особі.

22 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що укази глави держави набувають чинності після підписання та опублікування.

«Я погано відношуся до таких бюрократичних стосунків між двома інститутами – хтось хоче показати первинність чи надмірне значення у врегулюванні таких процесуальних стосунків. Я такої тональності не вітаю і думаю, що вона безперспективна», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Ми виходимо з того, що всі укази, підписані Президентом, є чинні з моменту підписання, опублікування», - додав він.

«Президент підписує указ, що я і роблю, а далі прем’єр-міністр у певних випадках скріплює його своїм підписом. Я роблю свою роботу і приймаю рішення, решта – це технічна бюрократична процедура. Я думаю, що в уряді достатньо людей, які повинні забезпечувати виконання цієї процедури, а не робити національне шоу навколо цього”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.