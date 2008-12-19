Нацбанк відреагував на заяву Тимошенко

У Нацбанку вражені "цинізмом прем`єра". Як передає 5 канал, НБУ розповсюдив заяву із реакцією на брифінг Юлії Тимошенко. Головна фінансова інституція, яку пані Тимошенко звинуватила в махінаціях та обваленні гривні, підкреслює небезпечність політики Кабінету Міністрів.

Дії уряду НБУ називає бездарними і таким, що можуть призвести до внутрішнього дефолту вже цього місяця. Мовляв, Кабмін розтратив гроші, накопичені попередниками для задоволення популістських обіцянок і вже не має коштів для виплат бюджетникам. Нацбанк також нагадує Юлії Тимошенко про моральну та кримінальну відповідальність за її дії.