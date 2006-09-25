Балога проведе селекторну нараду з губернаторами

У вівторок, 26 вересня, об 11.00 глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА за дорученням глави держави Віктора ЮЩЕНКА проведе селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, нарада відбудеться за адресою: бул. Шевченка, 18 (приміщення ВАТ «Укртелеком»).

Мета наради – підготовка до зустрічі Президента України з головами облдержадміністрацій, яка відбудеться цього тижня. Головні теми селекторної наради: розвиток регіонів, бюджетна політика нинішнього року та підготовка бюджетів регіонів на 2007 рік, робота зі зверненнями громадян, посилення системи контролю за виконанням указів та доручень Президента.

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