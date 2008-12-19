НБУ: Тимошенко перейшла ту межу, яку ніхто ніколи не переступав

Національний банк України здивований “цинізмом заяви прем’єр-міністра” України Юлії ТИМОШЕНКО. Про це йдеться в офіційній заяві НБУ розміщеній на сайті банку.

“Правління НБУ стурбовано сьогоднішньою ситуацією, коли прем’єр-міністр перейшла ту межу, яку ніхто ніколи не переступав. Особливо цинічним є той факт, що зброєю в руках політичних війн уряду на чолі з прем’єром можуть бути прості люди, які в першу чергу постраждають від дестабілізації банківської системи”, – говориться у заяві.

Нацбанк відзначає, що сьогодні в економіці України склалась дуже складна ситуація. При цьому “бездарна діяльність Уряду в управлінні економікою” призвела до того, що вже у грудні цього року країна може бути в ситуації внутрішнього дефолту. “На сьогодні уряд не має коштів для розрахунків по заробітних платах, пенсіях, соціальних виплатах та зобов’язаннях зовнішнього і внутрішнього характеру”, – підкреслює НБУ.

В Нацбанку заявляють, що для цілей популізму були використані значні, накопичені попереднім урядом, кошти.

“З перших кроків своєї роботи нинішній уряд вдався до омани суспільства, обіцяючи йому високе зростання реальних доходів, швидке та безінфляційне вирішення проблеми знецінених заощаджень, зростання державних інвестицій, поліпшення інвестиційного середовища для бізнесу та багато іншого. І це, незважаючи на неодноразові попередження про неминучі негативні наслідки популістської політики уряду Ю.ТИМОШЕНКО, зроблені Національним банком України ще на початку року як в Верховній Раді України, її комітетах так і безпосередньо в уряді”, – йдеться у заяві.

В Нацбанку відзначають, що лише під тиском НБУ в урядових заходах з’явилася певна конкретика, “хоча значно більше залишилося дій адміністративного втручання та створення преференції для наближених до Уряду бізнесових кіл, зокрема на ринку м’яса, олії”.

“Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО розуміє, що та ситуація, до якої вона привела країну, призведе її до незворотного політичного банкрутства. Водночас, уряд і зараз продовжує вводити суспільство в оману щодо макроекономічних орієнтирів на наступний рік, зокрема по інфляції (обіцяючи 9,5%). Так і немає проекту бюджету та програми економічної політики, яка б забезпечувала б не те що економічний прорив, але хоча б відповідала б на виклики економічної та фінансової кризи, – підкреслює НБУ. – Навіть зараз, в складних економічних умовах, лідер уряду і політичної сили свого імені у Верховній Раді України знову закликає до традиційного для них способу роботи парламенту – блокування трибуни”.

На думку Нацбанку, “безлад, який уряд створив в економіці, Ю.ТИМОШЕНКО хоче перенести і на банківську систему та грошово-кредитний ринок”. “Зокрема, одразу після оприлюднення заяви прем’єра щодо діяльності Національного банку о 16.00 (18 грудня 2008 р.) валютний ринок миттєво відреагував значним падінням котирувань обмінного курсу національної валюти”, – наголошує НБУ. (УНІАН: 18 грудня на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 9,2500/9,6500, до 11:00 ціни виросли до 9,5000/9,9000, а до 12:00 відкотилися до 9,3000/9,6500. Перед закриттям цінові рівні знову підвищилися - 9,5500/9,8000.)

“Правління Національного банку України звертається до всіх посадових осіб, політиків, представників засобів масової інформації бути максимально відповідальними щодо поширення неправдивої інформації та інформації, яка створює паніку у населення. Нагадуємо, що окрім моральної відповідальності перед людьми подібні дії можуть вести до кримінальної відповідальності і є злочином перед суспільством” – говориться у заяві Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила Національний банк України у спеціально спланованих операціях, які призводять до девальвації гривні.

Вона також виступила з вимогою до Президента України Віктора ЮЩЕНКА про негайне звільнення голови НБУ В.СТЕЛЬМАХА.

Крім того Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ не допустить розгляду у Верховній Раді будь-яких питань, поки в парламенті не буде заслухано звіт голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА про фінансову ситуацію в країні.