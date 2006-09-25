Вінський не має сумніву, що Азаров наказав Морозу не випендрюватися

Проект державного бюджету України на 2007 рік обслуговує інтереси олігархічних сил.

Таку думку в інтерв`ю газеті «Дело» від 25 вересня ц.р. висловив колишній заступник лідера Соціалістичної партії України, народний депутат Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Бюджет — хамський. Так відверто віддавати гроші в кишеню олігархів — це виклик суспільству. Вони дуже рано почали нахабнішати. Внутрішня позиція фракції Соцпартії в день голосування була «холодним душем» для них. Якби наша фракція встояла — це можна було б використовувати як один з важелів впливу на Партію регіонів. Але залежність О.МОРОЗА від Партії регіонів є повною, і, очевидно, відбулася бесіда, в якій М.АЗАРОВ сказав, що «ми тебе призначили, так що ти не випендрюйся і вплинь на своїх хлопців». О.МОРОЗ прийшов і вплинув», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, саме М.АЗАРОВ і О.МОРОЗ переконали членів фракції СПУ в тому, що антисоціальний бюджет потрібно підтримати.

Й.ВІНСЬКИЙ також заявив, що представники Партії регіонів пропонували йому посаду віце-прем`єра в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.

За його словами, сьогодні в Соцпартії є "багато незадоволених", але поки що форми їх протесту є "тихими і небунтівними — багато хто здає партійні квитки і припиняє зв`язки з Соцпартією".

Водночас він зазначив, що “не очолюватиме розкол Соцпартії".

"Я вважаю, що в партії або переможе кон`юнктурна тенденція, партія переродиться і зійде з політичної арени. Або відбудеться повернення на її колишні ідеологічні позиції. Першим сигналом цього буде вихід з коаліції з Партією регіонів. Другим — відставка О.МОРОЗА. Тільки тоді прийдуть нові люди, у яких буде 4-5 років на те, щоб відновити авторитет Соцпартії і очистити її від переродженців", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

На його думку, у О.МОРОЗА немає політичного майбутнього, "як і сьогодення".

"Хоча сьогодні він обіймає високу посаду, він втратив ключову свою позицію — О.МОРОЗ завжди мав високу підтримку народу.... Сьогодні О.МОРОЗ це втратив. Мені здається, що він це розуміє. Я бачу, що він внутрішньо переживає складні часи. Навіть зовні він змінився. Він не був запрограмований на зраду. Але бажання посісти посаду виявилося сильнішим, ніж моральні постулати", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

"Я намагався уберегти його від таких дій. Я намагався зберегти його як людини, у якої є певні моральні цінності — порядність і чесність. Але інша сутність особистості О.МОРОЗА підказала йому, що переможців не судять — що головне стати головою Верховної Ради. Очевидно, на вирішальному етапі ці його людські слабкості, жага влади виявилися сильнішими, за мої аргументи", - додав він.