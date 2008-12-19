Лугар не звинувачував Україну в крадіжці газу

Сенатор-республіканець, віце-голова комітету Сенату США у міжнародних справах Річард ЛУГАР заявляє, що не говорив, що Україна краде російський газ, а така інформація з`явилася через неправильний переклад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

Р.ЛУГАР зазначив, що ЗМІ написали його слова про те, що Україна краде російський газ, але йшлося про минуле, а не про сьогодення. «Річ у тому, що у нещодавно опублікованому звіті, який, власне, я цитував, неправильно було використано граматичний час. Замість минулого часу було вжито теперішній час, що й призвело до непорозуміння», - сказав Р.ЛУГАР. Окрім цього, він наголосив, що нічого не говорив про плани України щодо цього питання.

Водночас сенатор додав, що від ситуації, яка склалася наприкінці 2005 – початку 2006 р., коли дійсно були перебої з поставками російського газу, постраждали жителі не лише України, але і населення Польщі та Німеччини. За його словами, тоді краще було б провести більш мирні і спокійні переговори.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в прямому ефірі радіо «Эхо Москвы» сенатор Р.ЛУГАР заявив, що потрібно посилити переговори для вирішення питання з неплатежами України за російський газ. «Дуже важливо, щоб кожний з нас, включаючи США, постарався знайти мирне вирішення цієї проблеми. Україна краде газ, німці й поляки страждають від цього, виходить жахлива ситуація. Це недобра дипломатія – підтримувати такі речі», - сказав Р.ЛУГАР.