Скандал у Криму: Москаль подав до суду на парламент

Постійний представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ направив до Господарського суду автономії позовну заяву про відміну постанови Верховної Ради Криму про виділення 1,7 га землі в Массандрі під створення садово-дачного кооперативу.

Про це УНІАН повідомила радник Представництва Президента України в АРК Людмила МОХОВА.

Як заявляє Г.МОСКАЛЬ, кримський парламент узгодив матеріали про виділення 17 громадянам земельних ділянок за рахунок земель радгоспу-заводу "Лівадія" і Алуштинського заводу ефіроолійних культур (Массандра), порушивши регламент ВР АРК, який не передбачає повторного голосування або переголосування.

"Спочатку депутати ВР АРК не підтримали затвердження проекту постанови - "за" проголосувало тільки 47 депутатів, - нагадує Постпред Президента, - але після настійного прохання голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолія ГРИЦЕНКА даний законопроект набрав 54 голоси" (у парламенті Криму 100 депутатів).

Крім того, за даними Г.МОСКАЛЯ, порушенням регламенту ВР АРК є участь у голосуванні карток депутатів, які були відсутні на засіданні. Так, за інформацією Постпреда Президента, згідно з результатами поіменної реєстрації, в голосуванні за даним проектом брав участь депутат ВР АРК, представник опозиційного блоку "Не так!" Нестір ШУФРІЧ, "який фактично на засіданні сесії відсутній, про що повідомила його прес-служба". "Також були відсутні цілий ряд депутатів, які згідно з результатами поіменної реєстрації не тільки були присутніми, а й брали участь в голосуванні, що є грубим порушенням регламенту ВР АР Крим", - підкреслює представник глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Верховна Рада АРК дозволила виділити в Массандрі 17 ділянок загальною площею 1,7 га під створення садово-дачного кооперативу. З першого разу кримські депутати даний проект не підтримали. Проте після зауваження кримського спікера А.ГРИЦЕНКА, що якщо ВР АРК відмовляє громадянам в отриманні землі, то необхідно обгрунтувати причини такого рішення, а не керуватися емоціями, проект був поставлений на повторне голосування і набрав достатню для його ухвалення кількість голосів депутатів.

Раніше Г.МОСКАЛЬ заявив, що 1,7 га земель радгоспу-заводу "Лівадія" і Алуштинського заводу ефіроолійних культур ВР АРК збирається виділити людям, які ніколи на даних підприємствах не працювали, а також підставним особам. За його словами, перевіркою встановлено, що садово-дачний кооператив - це ширма для переходу землі з державної власності в приватну.