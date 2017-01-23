Геращенко прокоментував інформацію про інсценування замаху на нього

Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

"Щодо заяв окремих осіб, а також окремих проросійських сайтів про те, що нібито замах на мене – це фейк, я пропоную повідомити наступне – на наступному засіданні суду щодо двох осіб, які були затримані, вони повинні пояснити нашим громадянам, що ж це таке за фейк?", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня стало відомо про затримання двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ РФ готували замах на народного депутата України Антона Геращенка. Головними мотивами замаху є діяльність сайту "Миротворець" і жорстка антиросійська діяльність Геращенка.

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Зловмисники мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата, щоб він підірвався на місці або під час руху. Згідно з перехопленими розмовами, після скоєння злочину вони планували втекти в Росію. Геращенко повідомив, що правоохоронці попередили його про підготовку замаху.

21 січня Шевченківський районний суд Києва заарештував зловмисників на два місяці без права внесення застави. Згідно ст. 112 Кримінального кодексу, на підставі якої відкрито кримінальне провадження, у разі доведення вини у суді їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.