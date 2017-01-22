Геращенко прокоментував факт запобігання замаху на нього

Про це повідомив сам Геращенко в Facebook.

"При виборі запобіжного заходу суд врахував як обсяг наведених слідчими і прокурорами доказів про причетність до планування та підготовки мого вбивства, так і факт того, що один з двох затриманих був достроково амністований окупаційною владою Криму і спецслужбами РФ для участі у підривній роботі проти України, що, до речі, зроблено вже не в перший раз", - написав він.

По статті 112 кримінального кодексу їм обом загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

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"Підозрювані в організації моєї ліквідації є важливими свідками організації планомірного і цілеспрямованого державного тероризму з Російської Федерації. Їх життя має бути поза небезпекою, для того щоб вони допомогли розкрити диверсійно - терористичну мережу, яка продовжує свою роботу в Україні і запобігти подальшим терористичним актам проти українських журналістів і політиків", - зазначив він.

Також він подякував Главі СБУ Василю Грицаку і всім співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у затриманні.

"Сам факт, що я був обраний російськими спецслужбами мішенню для чергового терористичного акту, говорить про те, що все, що я роблю для захисту національної безпеки та інтересів України - правильно", - додав нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня СБУ запобігла замаху на депутата від партії "Народний фронт", радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.