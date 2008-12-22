Україна віддасть Росії газову трубу за борги?

Науковий керівник Інституту проблем глобалізації (РФ) Михайло ДЕЛЯГІН вважає, що у разі несплати Україною боргів за поставлений газ Росія повинна вимагати натомість передачу активів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.

“Україна має дуже багато цікавих активів, і не тільки газотранспортну систему. Ми можемо сказати: «Не хочете віддавати газотранспортну систему – віддайте Севастополь»… Якщо ми цю пропозицію зробимо серйозною, тоді американці і все НАТО примусять їх (Україну) віддати газотранспортну систему», - впевнений експерт.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ заявив: "Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований ситуацією у сфері газових поставок. Критична ситуація викликана, в першу чергу, фінансово-економічним станом НАК «Нафтогаз України». За словами Р.ЖУКОВСЬКОГО, загальна сума боргу (перед "Газпромом" - УНІАН), підтверджена актами, становить 1,658 млрд. доларів. Саме цей факт зумовлює слабку позицію України у переговорах щодо газових поставок на 2009 рік, зазначає Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

За словами представника Секретаріату Президента, ситуація може максимально загостритися, якщо уряд Юлії ТИМОШЕНКО "планує розраховуватися за борг українськими активами. Адже, за інформацією ЗМІ, такий сценарій обговорювався між прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО і керівником уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ під час зустрічі в Кишиневі. Найпривабливішим з національних активів є газотранспортна система України. Отже, логічно зробити висновок, що дії уряду направлені на створення штучного боргу НАК «Нафтогаз України» перед структурами РФ, який повинен бути погашений шляхом передачі їм в управління газотранспортних мереж".

Президент України вважає такий сценарій загрозливим для національної безпеки і заявляє про його неприпустимість, сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

18 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Україна вже почала розраховуватися за газ, закачаний у підземні сховища, і найближчим часом завершить цей процес. За словами Президента, Україна повністю розрахується за газ, який вона закачала у підземні сховища протягом літа і осені.

Президент повідомив, що 17 грудня о 23.00 був здійснений перший платіж у розмірі 800 млн. дол., найближчим часом буде закумульовано ще близько 200 млн. дол. Таким чином, сказав він, «один мільярд доларів буде направлений для розрахунків по газу, який був закачаний як сезонна потреба».