Депутати від БЮТ: Нацбанк продовжує штучно девальвувати гривню

Народні депутати від БЮТ, члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки діяльності Національного банку України заявляють, що Нацбанк продовжує штучно девальвувати гривню.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві депутатів-“бютівців”, членів ТСК ВР з питань перевірки діяльності Нацбанку України Юрія ПОЛУНЄЄВА (голова комісії), Олега ЛЯШКА, Юрія ТРИНДЮКА та Руслана БОГДАНА.

Вони зазначили, що “уряд Юлії ТИМОШЕНКО послідовно виступає за стабільний, економічно обґрунтований курс гривні до долара, який дасть можливість розвиватися українській економіці та внутрішньому ринку. Проте вже другий банківський день після того як зусиллями прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО було призупинено шалене зростання вартості долара та розкриті махінації Нацбанку на валютному ринку, Національний банк продовжує штучно девальвувати курс гривні”.

Члени ТСК нагадали, що сьогодні зранку міжбанківський ринок відкрився з котирувань купівлі-продажу долара США на рівні 7,20 грн. - 7,80 грн. за долар. Валютний ринок фактично сам став працювати на укріплення гривні, вважають вони. “Але Нацбанк, сповідуючи злочинну політику девальвації гривні, вийшов на ринок з пропозицією купівлі за курсом 8,30 грн. за долар. Фактично, на сьогодні гривню штучно обезцінили на 10%”, - заявили депутати.

Вони вважають, що з точки зору економічних законів цей процес пояснити неможливо. “Це можна пояснити лише злочинною змовою тих фінансових установ, які отримали найбільше рефінансування НБУ, також правління НБУ та Секретаріату Президента - вони таким чином фіксують свої надприбутки, отримані раніше шляхом спекуляцій на валютному ринку”, - переконані члени ТСК.