Тука розповів про можливі наслідки залізничної блокади "Л/ДНР"

Про це заявив заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, пише 112.ua.

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"Я вважаю її (блокаду - УНІАН) абсолютно незаконною, недоцільною. Та гілка, яка зараз є заблокованою, це єдина гілка, якою здійснюється постачання вугіллям щастинської ТЕС. Це єдине джерело електроенергії на території всієї Луганської області, альтернативи немає", - заявив Тука.

Також Тука висловив переконання, що силові структури повинні втрутитися в ситуацію з блокадою, "якщо люди не чують голосу розуму і не хочуть підкорятися закону".

Як повідомляв УНІАН, ветерани АТО планують заблокувати ще один залізничний напрямок в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, перекрили дорогу Луганськ - Попасна.