Блокада окупованого Донбасу: ветерани АТО хочуть заблокувати ще один залізничний напрямок

Про це в заявив народний депутат України Володимир Парасюк, передає 112 Україна.

За словами нардепа, на місце блокади залізниці Луганськ – Попасна ще з'їжджаються ветерани АТО, будуть заблоковані всі залізничні колії на окуповану територію, створюються мобільні штаби. Прогнозується, що акція буде довгостроковою.

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"Ми зараз будемо їхати, куди, поки вам не будемо говорити, але на іншу, як би, "гілку", будемо дивитися, як там можна буде організувати блокаду, щоб це зробити ефективно. Треба людям і де обігріватися, треба знайти місце для ночівлі", - говорить Парасюк.

Народний депутат також заявив, що не вважає блокаду окупованих територій незаконною і зазначив, що блокування триватиме, поки влада не припинить займатися торгівлею з терористами і Росією.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня ветерани АТО почали третій етап блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, перекрили залізницю Луганськ - Попасна.