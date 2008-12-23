Кабмін пропонує встановити військовим віковий ценз для виходу на пенсію

Кабінет міністрів виступає із законодавчою ініціативою щодо встановлення пенсійного віку на рівні 55 років для призначення всіх видів пенсій військовослужбовцям.

Про це йдеться у проекті Закону України “Про внесення змін і доповнень до деяких законів України (щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, в тому числі в частині пенсійного, матеріального забезпечення та надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг)”, який учора був зареєстрований у Верховній Раді (№3519).

Як йдеться у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою запровадження обґрунтованих підходів щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, в тому числі в частині пенсійного, матеріального забезпечення та надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг.

Зокрема, серед запропонованих урядом законодавчих нововведень передбачено встановлення пенсійного віку на рівні 55 років для призначення всіх видів пенсій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, а також обмеження максимального розміру на рівні 50 тис. грн. для виплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.

Автори законопроекту наголошують, що його запровадження дасть змогу скоротити у 2009 році витрати з державного бюджету в сумі близько 700-750 млн. грн.

Слід зауважити, що сьогодні, відповідно до законів України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв`язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей” військовослужбовці мають право на отримання пенсії у розмірі близько 50% від грошового забезпечення після 20 років служби незалежно від віку звільнення у запас або відставку. При цьому середній вік військового пенсіонера може становити 35-40 років.

У комітеті з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради розгляд зазначеного проекту закону заплановано на завтра, 24 грудня.

Водночас, як сказало кореспонденту УНІАН джерело у комітеті, народні депутати навряд чи підтримають цей законопроект, особливо у частині, що стосується призначення пенсій військовослужбовцям з 55 років.

“Цей законопроект вже викликав значний негативний резонанс серед офіцерів Збройних сил. Заощаджувати таким способом на захисниках Вітчизни, навіть в умовах фінансово-економічної кризи, є неприпустимим”, - наголосило джерело.