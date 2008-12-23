Про дату президентських виборів Ющенко спитає в КС
18:48, 23 грудня 2008Політика
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Президент обіцяє єдине тлумачення
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до Конституційного Суду України щодо визначення дати президентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні».
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що виключно у компетенції КС є вирішення питання щодо дати проведення наступних президентських виборів.
„З відповідним клопотанням я звернусь до КС, і його тлумачення буде єдиним, бо дану проблематику може коментувати в Україні тільки Конституційний Суд України”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.
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