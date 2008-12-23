Про дату президентських виборів Ющенко спитає в КС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до Конституційного Суду України щодо визначення дати президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що виключно у компетенції КС є вирішення питання щодо дати проведення наступних президентських виборів.

„З відповідним клопотанням я звернусь до КС, і його тлумачення буде єдиним, бо дану проблематику може коментувати в Україні тільки Конституційний Суд України”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.