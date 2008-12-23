Ющенко заявляє, що його головування в НСНУ є законним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що очолення ним партії “Народний союз „Наша Україна” відповідає законодавству України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні».

Розповідаючи чому він прийняв рішення очолити НСНУ, Президент наголосив, що сьогодні в країні змагаються два бачення розвитку країни. За словами В.ЮЩЕНКА, перший погляд – це популізм, узурпація влади тощо, другий шлях – демократичний. Говорячи про перший шлях, він нагадав, що влітку БЮТ блокував парламент, тому що тоді прем’єра не влаштовував працюючий парламент, сьогодні керівника уряду не влаштовує НБУ і його робота блокується. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні дуже важливо, які цінності переможуть – демократичні чи антидемократичні. Саме тому, зауважив Президент, він і ухвалив рішення очолити партію НСНУ, яка, на його думку, найбільш відповідає демократичним прагненням. Він зауважив, що на його робочому графіку, як Президента це жодним чином не позначиться. В.ЮЩЕНКО розповів, що звернувся до керівних органів партії щодо необхідності внесення змін до статутних документів, щоб очолення ним партії відповідало Конституції та законодавству України. За його словами, керівництво в партії буде ним здійснюватись символічно: „очолення партії працює лише в одному аспекті: я поділяю - зараз, коли найважче моїй політичній партії – дух, ідеї, цінності з якими у 2002 році демократи вперше почали піднімати голову”.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Президента України В.ЮЩЕНКА одностайно було обрано головою партії «Народний Союз Наша Україна». До цього В.ЮЩЕНКО був почесним головою «Нашої України». Прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА того ж дня наголосила, що рішення з`їзду НСНУ є визнанням Президента України В.ЮЩЕНКА політичним лідером цієї партії.

За її словами, очікується, що у зв`язку із цим рішенням будуть внесені зміни до статуту партії на другому етапі з`їзду цієї політичної сили, де мають бути сформовані керівні органи НСНУ.

Водночас, експерти заявляють, що Президент України В.ЮЩЕНКО не має права очолювати політичну партію «Народний Союз «Наша Україна», оскільки це порушує вимоги Конституції України. Як йдеться в юридичному висновку Незалежного українського центру правових ініціатив і експертиз «Правова держава», "чинна Конституція України прямо забороняє Президенту України обіймати таку посаду та виконувати пов’язані із цим функції.

Водночас заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК зазначила, що рішення з’їзду партії “Народний Союз “Наша Україна” про обрання головою партії Президента України В.ЮЩЕНКА не порушує Конституцію України. Вона нагадала, що, відповідно до ст. 103 Конституції, Президент не може обіймати посади, в тому числі в об’єднаннях громадян, але водночас ні Конституція, ні закон про політичні партії не забороняє главі держави бути членом тієї чи іншої політичної сили.