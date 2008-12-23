Ющенко пропонує взяти до більшості Партію регіонів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за існування парламентської більшості у складі депутатів з фракцій “Нашої України – Народної самооборони”, БЮТ, Партії регіонів і Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на підсумковій річний прес-конференції.

За словами Президента, зараз Україні потрібен не хаос і поляризація політичних сил. “В парламенті як ніколи потрібна більшість, яка може представити і Партію регіонів, і БЮТ, і "Нашу Україну", і Блок Литвина", - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що “це ті легендарні депутати, які можуть взяти на себе відповідальність за ухвалення рішень, які потрібні країні. Не піар-кроки, не чорні мантії, а здоровий глузд".