Ющенко пропонує взяти до більшості Партію регіонів
22:50, 23 грудня 2008Політика
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"Україні потрібні не хаос і поляризація..."
Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за існування парламентської більшості у складі депутатів з фракцій “Нашої України – Народної самооборони”, БЮТ, Партії регіонів і Блоку Литвина.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на підсумковій річний прес-конференції.
За словами Президента, зараз Україні потрібен не хаос і поляризація політичних сил. “В парламенті як ніколи потрібна більшість, яка може представити і Партію регіонів, і БЮТ, і "Нашу Україну", і Блок Литвина", - заявив В.ЮЩЕНКО.
Він додав, що “це ті легендарні депутати, які можуть взяти на себе відповідальність за ухвалення рішень, які потрібні країні. Не піар-кроки, не чорні мантії, а здоровий глузд".
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