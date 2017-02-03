Заступник глави АП: перевірений спосіб зупинити насильство на Донбасі - посилити санкції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

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"Є перевірений спосіб, як зупинити насильство на Донбасі, зокрема в Авдіївці, і убезпечити від подальшої ескалації насильства, - це посилити санкційний режим проти агресора, адже саме Росія і підтримувані нею бойовики розпалюють насильство в цьому регіоні", - заявив Єлісєєв.

Також він висловив думку, що через загострення насильства, зокрема в Авдіївці, Кремль намагається випробовувати на міцність трансатлантичне партнерство. Тому, за словами Єлісєєва, це "певний тест для наших партнерів, щоб засвідчити свою жорстку позицію щодо недопустимості таких агресивних провокативних дій".