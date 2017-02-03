Заступник глави АП: перевірений спосіб зупинити насильство на Донбасі - посилити санкції
Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв вважає, що посилення санкцій проти Російської Федерації може сприяти припиненню насильства на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.
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"Є перевірений спосіб, як зупинити насильство на Донбасі, зокрема в Авдіївці, і убезпечити від подальшої ескалації насильства, - це посилити санкційний режим проти агресора, адже саме Росія і підтримувані нею бойовики розпалюють насильство в цьому регіоні", - заявив Єлісєєв.
Також він висловив думку, що через загострення насильства, зокрема в Авдіївці, Кремль намагається випробовувати на міцність трансатлантичне партнерство. Тому, за словами Єлісєєва, це "певний тест для наших партнерів, щоб засвідчити свою жорстку позицію щодо недопустимості таких агресивних провокативних дій".