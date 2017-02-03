У МЗС РФ "призначили" нового винуватця конфлікту на Донбасі – Європу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Зокрема, говорячи про реакцію європейців на події на Донбасі, Захарова заявила: «Ви так стурбовані долею мирних громадян де завгодно, в тих регіонах, які не пов'язані з Європою, розділені морями, кілометрами. Що ж ви не бачите, що твориться у вас в Європі. Вже два роки європейці вбивають європейців, і все це робиться зі схвалення самих європейців. Це ганьба сучасної Європи, як ви не можете цього зрозуміти».

«Ви стільки років патронували Україну, ви несете за неї пряму відповідальність. Де ви всі, куди ви всі поховалися», - заявила вона.

Вона обурилася звинуваченнями на адресу РФ у невиконанні Мінських домовленостей.

«Совість взагалі є, дітей Донбасу не існує. Скільки ми чули від європейців про ситуацію щодо Сирії, в Алеппо (в цьому сирійському місті, як і в Україні, російська армія проводила наступальні операції - УНІАН). Донбас ближче до вас, а ви їх не бачите, чи це не ті діти, які викликають стурбованість», - сказала вона.

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На її думку, світова спільнота не розуміє «очевидного». «Скільки можна пояснювати те, що ми намагаємося пояснити стільки років», - додала вона.

Речник МЗС РФ вважає, що «Європа не знаходить у собі сил подивитися, що твориться на її території».

«Ви стільки разів казали, що Україна – це Європа, Україна така близька європейському співтовариству, не відмовляйтеся від тих, кого ви так довго приручали», -заявила вона.

Захарова звинуватила виключно Україну в загостренні ситуації на Донбасі і обстрілі мирних жителів.

«Цьому варварському нальоту немає жодного виправдання. Своїми діями Київ грубо порушив не лише Женевську конвенцію від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, а й, в принципі, всі норми моралі. Бомбити спляче місто, знищувати ні в чому не винних людей можуть лише вандали. У нас немає іншого визначення тим людям, які здійснили цю нічну вилазку», - сказала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, станом на ранок 3 лютого обстановка по всій лінії розмежування на Донбасі загострюється; двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, одного поранено.

Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.

У цілому, станом на 8.00 зафіксовано 24 обстріли.