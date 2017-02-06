УКРОП підтримує торгову блокаду окупованих районів Донбасу – заява партії

Про це йдеться в заяві партії, опублікованій на сайті УКРОПу. «Патріоти знову, як і в 2014 році, виявили більшу рішучість і ефективність, ніж влада!» – йдеться в заяві.

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«Патріоти знову, як і в 2014 році, виявили більшу рішучість та ефективність, ніж влада!» – сказано в заяві УКРОПу.

У політсилі зазначили, що, за неофіційними даними, до 40% фінансування окупованих територій здійснюється за рахунок України, яка купує у терористів вугілля та пропускає контрабандні наркотики, зброю і російський алкоголь на свою територію. При цьому, фінансуючи вбивство своїх вояків, українська влада лицемірно закликає світ зберегти санкції стосовно Росії. Крім того, безконтрольне переміщення вантажів через лінію розмежування створює загрозу потрапляння на територію України важкого озброєння чи груп терористів, наслідки якого можуть бути катастрофічними через неготовність силових органів адекватно реагувати на виклики терористів.

Тому «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» вимагає від керівництва держави, Служби безпеки України та інших правоохоронних органів офіційно визнати окупованими непідконтрольні Києву райони Донецької та Луганської областей, припинити торгівлю з терористами, а також посилити контроль за переміщенням людей через лінію розмежування. «Це не повинно поширюватися на гуманітарні вантажі, які спрямовуються на Донбас під контролем міжнародних організацій, адже громадяни України, які залишилися в окупованих районах, потребують підтримки», – наголосили в УКРОПі.

Представники партії вимагають покарати всіх чиновників, причетних до корупційних схем, та вивчити роль «Укрзалізниці» у забезпеченні товарообігу між Україною та окупованими територіями. Крім того, УКРОП закликає владу не перешкоджати акціям добровольців та не допустити їхнього переслідування ні зараз, ні в майбутньому.

«Владо, досить наживатися на крові!» – підсумували в партії.