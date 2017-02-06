МЗС висловило протест Росії у зв’язку з обстрілом українського літака над Чорним морем

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

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Наголошується, що російській стороні висловлено категоричну вимогу припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України, у тому числі збройні провокації у виключній (морській) економічній зоні України, які тягнуть за собою міжнародно-правову відповідальність винних у їх скоєнні осіб, розслідувати цей інцидент та покарати винних.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Степан Полторак 1 лютого доповів президенту України Петру Порошенку про те, що під час виконання тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок зі стрілецької зброї було обстріляно транспортний літак ВМС України Ан-26.

Крім того, за словами міністра, екіпаж виявив і зафіксував роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.