Греція зацікавлена в розвитку співпраці з Україною - Ципрас
Прем'єр-міністри України Володимир Гройсман та Греції Алексіс Ципрас обговорили питання безпекових аспектів та економічного співробітництва, а також домовився про створення міжурядової комісії для визначення напрямів подальшого розвитку відносин між країнами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман повідомив після переговорів із Ципрасом під час спільної заяви для преси.
Глави двох урядів обговорили першочергові питання українсько-грецького співробітництва та взаємодію двох держав у міжнародних і регіональних організаціях.
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За словами Гройсмана, у рамках переговорів сторони торкнулися безпекових аспектів та питань економічного співробітництва.
«Є ряд поглядів і пропозицій, які вніс мій колега з погляду засідання і створення урядової комісії, на рівні якої можна буде обговорити й оцінити стан наших двосторонніх стосунків і визначити ті напрями, які дадуть можливість нам розвивати, у тому числі, й економічне співробітництво», - наголосив він.
«Цей візит ми розцінюємо як візит, який засвідчує підтримку й солідарність Греції з українським народом, як крок, який дозволить нам поглиблювати й розширювати наші взаємовідносини», - сказав також глава уряду.
Ципрас зазначив, що Греція зацікавлена в розвитку співробітництва з Україною, зокрема, з причорноморськими регіонами.
«Це зумовлено історичними зв'язками Греції з цими регіонами, культурними, економічними. І ми дуже зацікавлені в тому, щоби вийти на розвиток тісніших стосунків, саме що стосується причорноморських регіонів», - сказав він.
За його словами, на території України проживає близько 100 тис. етнічних греків, «і Греція дуже зацікавлена, щоби їхнє проживання було безпечним».