Греція зацікавлена в розвитку співпраці з Україною - Ципрас

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман повідомив після переговорів із Ципрасом під час спільної заяви для преси.

Глави двох урядів обговорили першочергові питання українсько-грецького співробітництва та взаємодію двох держав у міжнародних і регіональних організаціях.

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За словами Гройсмана, у рамках переговорів сторони торкнулися безпекових аспектів та питань економічного співробітництва.

«Є ряд поглядів і пропозицій, які вніс мій колега з погляду засідання і створення урядової комісії, на рівні якої можна буде обговорити й оцінити стан наших двосторонніх стосунків і визначити ті напрями, які дадуть можливість нам розвивати, у тому числі, й економічне співробітництво», - наголосив він.

«Цей візит ми розцінюємо як візит, який засвідчує підтримку й солідарність Греції з українським народом, як крок, який дозволить нам поглиблювати й розширювати наші взаємовідносини», - сказав також глава уряду.

Ципрас зазначив, що Греція зацікавлена в розвитку співробітництва з Україною, зокрема, з причорноморськими регіонами.

«Це зумовлено історичними зв'язками Греції з цими регіонами, культурними, економічними. І ми дуже зацікавлені в тому, щоби вийти на розвиток тісніших стосунків, саме що стосується причорноморських регіонів», - сказав він.

За його словами, на території України проживає близько 100 тис. етнічних греків, «і Греція дуже зацікавлена, щоби їхнє проживання було безпечним».