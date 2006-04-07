Тимошенко назвала адресу, дату і лишила свій телефон

Блок Юлії Тимошенко запрошує представників блоку “Наша Україна” та Соціалістичної партії України 10 квітня підписати угоду про коаліцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, Блоком Юлії Тимошенко сформовано робочу групу для ведення переговорів щодо створення коаліції демократичних сил в Верховній Раді України 5-го скликання. До робочої групи, зокрема, увійшли Юлія ТИМОШЕНКО та Олександр ТУРЧИНОВ.

Зважаючи, що на виборах 26 березня Блок Юлії Тимошенко отримав найбільшу підтримку виборців серед інших учасників коаліції, БЮТ запрошує представників блоку „Наша Україна” та Соціалістичної партії України у складі їх робочих груп взяти участь у переговорах 10 квітня 2006 року о 12.00 за адресою вул. Грушевського 18/2, кабінет №12.

10 квітня о 12.00 годині БЮТ готовий запропонувати варіант угоди про коаліцію демократичних сил до підписання.

Тел. 462-57-50.

Як повідомляв УНІАН, учора Ю.ТИМОШЕНКО та лідер СПУ Олександр МОРОЗ звинуватили “Нашу Україну” у затягуванні з формуванням “помаранчевої” коаліції. У відповідь керівник юридичного департаменту “Нашої України” Роман ЗВАРИЧ відкинув ці звинувачення.

Рішенням Політради СПУ, представниками від СПУ до Робочої групи з підготовки Угоди про коаліцію демократичних сил затверджено голову СПУ О.МОРОЗА, першого секретаря Політради СПУ Йосипа ВІНСЬКОГО і члена Політради СПУ, першого секретаря Одеського обкому СПУ Василя ЦУШКА.