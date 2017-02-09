Сьогодні Рада може розглянути законопроект про КСУ (наживо)
Сьогодні Верховна Рада України має включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо законопроекту про Конституційний суд України.
Як передає кореспондент УНІАН, також планується включення до порядку денного та ухвалення рішення щодо урядового законопроекту, який стосується механізму стягнення необгрунтованих активів на користь держави у порядку цивільного судочинства.
Крім цього, сьогодні депутати розглянуть проект постанови про звернення Верховної Ради «Про остаточний звіт ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборах до Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації 2016 року».
Також розглядатиметься проект постанови про визначення кандидатури до конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції.
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Заплановано до розгляду і низку питань місцевого самоврядування, питання призначення позачергових місцевих виборів, а також ряд питань аграрної політики.