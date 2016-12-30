МЗС України наполягає на нелегітимності виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС після оприлюднення остаточного звіту місії ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро демократичних інститутів та прав людини) зі спостереження за виборами депутатів Державної думи Федеральних зборів РФ 18 вересня 2016 року.

"У зв’язку з оприлюдненням остаточного звіту місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в РФ 18 вересня 2016 року МЗС України вчергове привертає увагу до нелегітимності виборів до Державної думи Федеральних зборів РФ, які були проведені на території тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь і грубо порушують українське законодавство та міжнародне право", - йдеться у повідомленні.

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В МЗС відзначили, що у повній відповідності з основоположними принципами ОБСЄ, Бюро демократичних інститутів та прав людини не проводило виборчого спостереження на тимчасово окупованому Росією Кримському півострові, про що зазначається в остаточному звіті місії.

"Закликаємо БДІПЛ/ОБСЄ й надалі дотримуватися послідовності та відданості міжнародному праву та повазі до принципів суверенітету і територіальної цілісності держав ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

В українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що висновки ОБСЄ/БДІПЛ доводять, що виконання Росією своїх демократичних зобов’язань перебуває під загрозою, виборче середовище зазнало негативного впливу через використання адміністративного ресурсу, обмеження основоположних свобод та політичних прав, жорсткий контроль над ЗМІ та посилення утисків громадянського суспільства.

У зв'язку з цим дипломати заявили, що на тлі триваючої агресії РФ проти України та грубого порушення норм і принципів міжнародного права, парламентські вибори в РФ у черговий раз засвідчили суттєве відхилення Росією від виконання зобов’язань ОБСЄ.

"Критична ситуація в сфері прав людини та демократичних свобод в РФ потребує належного моніторингу та реагування з боку БДІПЛ ОБСЄ та інших інститутів Організації з метою спонукання дотримання Росією взятих міжнародних зобов’язань", - підкреслили в МЗС.

"У цьому контексті нагадуємо також, що через нелегітимність проведення російських парламентських виборів в окупованому Криму Верховна Рада України правомірно й обґрунтовано поставила під сумнів легітимність повноважень усієї Державної думи Федеральних зборів РФ сьомого скликання. При цьому Україна та її іноземні партнери засудили організацію окупаційною владою на українському півострові незаконного голосування 18 вересня 2016 року та поповнили санкційні списки іменами тих, хто був обраний та брав участь у цьому виборчому фарсі", - наголосили в міністерстві.