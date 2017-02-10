Клімкін: Дискусії з США щодо надання Україні зброї ведуться

Про це Клімкін повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі «1+1».

Міністр висловив переконання, що у США відстоюють послідовну позицію щодо допомоги Україні у боротьбі з російською агресією та у наданні допомоги для проведення реформ.

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Зокрема, він уточнив: "Допомоги в тому, яким чином нам добитися від Росії виконання Мінських домовленостей, і дуже чітка позиція по Криму, і допомога в питаннях, яким чином досягти - і це наша мета, задекларована в НАТО, до 2020 року для нашого безпекового і оборонного сектору - стандартів НАТО", - наголосив Клімкін.

Водночас, він сказав, що ідеться також про матеріальні ресурси.

"По-перше, ідеться про гроші, і кожен з цих років нам надавалася дуже суттєва допомога фінансова. Зараз до Конгресу, як ви знаєте, внесений проект закону, і це дуже серйозна допомога. Ми отримували зброю, ми маємо сказати чесно, не летальну, але зараз дискусії стосовно цього ведуться, але це дуже важлива зброя, яка нам дуже допомогла. Наприклад, контрбатарейна зброя (контрбатарейні радари - УНІАН). Наприклад, тренування", - сказав Клімкін.