Полторак анонсував перехід 25 військових частин на харчування за стандартами НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України генерал армії Степан Полторак повідомив під час засідання Комітету реформ Міноборони та Збройних сил сьогодні в Києві.

«Продовжується реформа продовольчого забезпечення (військових). Затверджено каталог продуктів, що відповідає стандартам (Північноатлантичного) Альянсу. Проведено експеримент з продовольчого забезпечення у двох військових частинах, який був вдалим. І в 2017 році у нас уже 25 військових частин переходять на нову систему харчування особового складу, яка значно краща і сучасніша, ніж була раніше», - сказав міністр.

За його словами, відпрацьовані вимоги і визначено склад набору сухих пайків і розпочато процедуру їх закупівлі та постачання у війська.

Полторак також зазначив, що наразі завершується реформа системи речового забезпечення бійців, запроваджено 17 стандартів НАТО, що врегульовують вимоги до форми одягу і засобів індивідуального захисту.

«Запроваджується система електронного обліку майна на базах і складу», - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні Міноборони затвердило технічні умови нового зразка для харчових наборів для армії з урахуванням досвіду країн-членів НАТО щодо калорійності та упаковки, але у питанні асортименту страв - особливостей національної кухні.

Даними технічними умовами розширено асортимент страв - до раціону їх розроблено 18. Калорійність для польових наборів нового зразка складає 3500 Ккал, а в посиленому варіанті для військовослужбовців у зоні проведення АТО - 4200 Ккал на добу та передбачається використання безполуменевого нагрівача їжі.

Окрім цього, у зазначеному харчовому наборі буде використовуватися нова технологія пакування (реторт-пакет), що дозволить отримати готові страви, не потребуючи термічної обробки, та забезпечить компактність й зручність під час використання.

Наприкінці грудня уряд дозволив Міноборони самостійно визначати потреби та закуповувати продукти харчування в межах бюджетних коштів.