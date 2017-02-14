Парасюк заявив, що спецслужбам потрібно "фізично знищити" Медведчука

«Я вважаю, що Медведчука потрібно знищити фізично, цим повинні займатися спецслужби», - цитують Парасюка Новини Донбасу.

Як зазначається, він також назвав брехнею інформацію про те, що блокаду Донбасу підтримує Медведчук.

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Парасюк також додав, що наступним кроком дій учасників блокади Донбасу стане повна "блокада Росії на всій лінії зіткнення і на кордоні в Харківській області".

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня закінчився термін ультиматуму, який оголосили російським найманцям "ЛНР/ДНР" ветерани АТО. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Семен Семенченко.

"Ветерани починають дії з блокади торгівлі з окупованими територіями, на якій наживають мільйони як ватажки т. н. ДНР/ЛНР, так і "українські" олігархи і чиновники", - йдеться в його повідомленні.

25 січня ветерани АТО перекрили залізницю Луганськ – Попасна. 2 лютого ветерани АТО і активісти перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут Донецької області.

6 лютого в Донецькій області поліція застосувала силу проти учасників блокади залізничного переїзду в Бахмуті, які виступають проти торгівлі "Л/ДНР". Згодом у поліції області заявили, що активісти припинили блокування залізничних шляхів біля Бахмута.

11 січня учасники блокади Донбасу перекрили дорогу Ясинувата – Костянтинівка.