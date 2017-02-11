Учасники блокади Донбасу перекрили дорогу Ясинувата - Костянтинівка

Учасники блокади Донбасу перекрили основну торгову магістраль на напрямку Ясинувата - Костянтинівка на ділянці поблизу станції Фенольна.

Про це повідомляється на сторінці "Штаб блокади Донбасу" у Facebook.

"Для уникнення можливих маніпуляцій штаб офіційно заявляє, що не планує блокувати залізничні склади, які йдуть через станцію Фенольна, заводів державних шахт та інших підприємств, що знаходяться на підконтрольній Україні території. А також електропоїзд від станції Фенольна до Костянтинівки буде мати вільний шлях до місця свого призначення", - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленнями, вночі активісти зупинили локомотив з 60 вагонами, наразі продовжуються роботи з облаштування редуту.

Читайте такожАброськін заявив, що активісти припинили блокування залізничних колій біля Бахмута

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення цієї проблеми Україна закуповувала паливо у Південно-Африканській Республіці. На сьогодні на захопленій бойовиками території антрацит добувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова, проте поставки вугілля із зони АТО часто перериваються.

25 січня 2017 року ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Попасна в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу. Після цього заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що ця блокада може привести до того, що вся Луганська область залишиться без електроенергії.

У "ДТЕК-Енерго" повідомили, що блокування залізничної ділянки в районі населених пунктів Гірське-Золоте Луганської області може негативно позначитися на забезпеченні вугіллям ТЕС, які знаходяться на підконтрольній Україні території.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що повна блокада поставок вугілля із зони АТО призведе до віялових відключень електроенергії. Він наголошує, що відповідальність за прийняття або неприйняття рішення щодо блокади поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи, яке спалюється на багатьох ТЕС на підконтрольній Україні території і поставляється із зони проведення АТО, має взяти на себе Верховна Рада.

"Це політичне рішення і його має ухвалити тільки Верховна Рада України. "Махновщини" бути не повинно. Якщо ви приймаєте рішення про повну блокаду, то цю блокаду повинні проводити не добровольці, а СБУ, армія та інші силові структури", - сказав міністр.

За даними "Укрзалізниці", збитки від блокади двох залізничних перегонів на лінії розмежування в зоні АТО вже перевищили 40 мільйонів гривень.