Підсудному Протасову, який звинувачується у вбивстві Гонгадзе, замінили адвоката

Підсудному у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Миколі ПРОТАСОВУ, який звинувачується безпосередній причетності до викрадення та вбивства журналіста, замінено адвоката.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на початку чергового судового засідання суддя Апеляційного суду міста Києва Ірина ГРИГОР’ЄВА повідомила сторони учасників процесу про те, що у зв’язку із хворобою та госпіталізацією адвоката Леоніда ЛАДАНА М.ПРОТАСОВУ призначено іншого адвоката - Віктора ЧЕВГУЗА.

«За даними суду, за станом здоров’я Л.ЛАДАНА госпіталізовано до лікарні, йому проводиться інтенсивна терапія», - сказала І.ГРИГОР’ЄВА.

Таким чином, суд поставив на обговорення можливість допущення до участі в судових засіданнях іншого адвоката М.ПРОТАСОВА, який має відповідний допуск до державної таємниці.

Після 50 хвилин перебування у кімнаті для нарад колегія суддів, що розглядає справу, прийняла рішення про допуск В.ЧЕВГУЗА до участі в судовому процесі.

Після вирішення цього питання суд перейшов до допиту другого свідка у справі – колишньої колеги Г.Гонгадзе Людмили ФРОЛОВОЇ, яка нині працює помічником-консультантом народного депутата Василя ВОЛГИ.

У своїй вільній розповіді суду Л.ФРОЛОВА повідомила про те, що вона познайомилися з Г.Гонгадзе у квітні 1999 року, коли той очолював виборчий штаб кандидата в Президента Наталії ВІТРЕНКО.

Л.ФРОЛОВА також поінформувала суд, що до того вона товаришувала з дружиною Г.Гонгадзе – Мирославою, після знайомства з Г.Гонгадзе неодноразово і часто бувала у них вдома, після створення інтернет-видання «Українська правда» виконувала функції адміністратора-редактора в цьому виданні.

Вона звільнилась з редакції видання в серпні 2000 року, перейшовши працювати прес-секретарем народного депутата Петра ПОРОШЕНКА.

Л.ФРОЛОВА також повідомила, що у липні того ж року знала про стеження за Г.Гонгадзе, більше того, неодноразово буваючи у нього та у Мирослави вдома, у дворі, де мешкало подружжя Гонгадзе, помічала двох людей, які сиділи на лавці «без будь-якої справи».

За словами Л.ФРОЛОВОЇ, протягом кількох днів люди, які перебували у дворі, на лавці змінювалися.

Відповідаючи на питання судді, чому вона вирішила, що присутність тих людей, є підозрілим, Л.ФРОЛОВА відповіла, що двір, де мешкало подружжя Гонгадзе, як правило, безлюдний, і тому перебування двох чоловіків для неї було підозрілим, особливо враховуючи те, що Г.Гонгадзе сам казав їй, що за ним ведеться стеження.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву до 14.00, після чого суд, закінчивши слухати вільну розповідь Л.ФРОЛОВОЇ про події, які передували зникненню Г.Гонгадзе, продовжить ставити їй запитання.

Як повідомляв УНІАН, у вбивстві Г.Гонгадзе звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА. Ще один звинувачуваний - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.

У справі вже допитано підсудних та потерпілих у справі. Також як свідка у справі допитано головного редактора інтернет-видання «Українська правда» Олену ПРИТУЛУ.