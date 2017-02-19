Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що РФ почала нову інформаційну атаку на Україну.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Те, як останнім часом розгортаються події, свідчить, що проти України почалася нова інтенсивна інформаційна атака...", - зазначив прем'єр.

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За його словами, метою таких атак є руйнування Української держави.

Також Гройсман вважає, що атаки почалися саме зараз, оскільки українська економіка демонструє зростання.

"Чому саме зараз? Тому що на тлі падіння ВВП Росії в 2016 році на 0,2% українська економіка починає оживати і дає зростання 2,2%. Успіх України - це серйозна загроза для Росії. Саме тому зараз інтенсивно робляться спроби заперечувати і зменшувати будь-які зрушення, яких ми досягли як держава за останній рік, вкидати різні фейки, сіяти негатив і грати на настроях людей, яким сьогодні непросто", - написав він.

При цьому Гройсман запевнив, що він особисто і уряд робили і робитимуть все від них залежне, щоб Україна відбулася як успішна і незалежна держава.