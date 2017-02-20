Порошенко провів зустріч з патріархом Філаретом

23:45, 20 лютого 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко перед панахидою за Героями Небесної сотні провів зустріч з главою Української православної церкви Київського патріархату Філаретом.

Фото УНИАН

Про це повідомляє у Twitter прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

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«Сьогодні перед панахидою у Михайлівському соборі президент зустрівся з патріархом Філаретом», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого відбулася панахида за загиблими Героями Небесної сотні.

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