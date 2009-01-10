Тимошенко про відключення тепла та гарячої води населенню

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про відсутність підстав для припинення подачі тепла та гарячої води в житлово-комунальній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчора в Києві журналістам після завершення переговорів із прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

«Немає ніяких підстав для того, щоб населення десь не одержувало тепло й гарячу воду. Якщо це десь відбувається - це є неприпустимим недопрацюванням місцевої влади, тому що газ для населення НАК «Нафтогаз України» подає регулярно і в повному обсязі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що в 2008 році в газосховищах України було накопичено достатню кількість природного газу на осінньо-зимовий період.

Водночас, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, НАК «Нафтогаз України» скоротив подачу природного газу для підприємств хімічної галузі. «Скорочення подачі газу хімічним підприємствам здійснюватиметься впродовж 3-4 днів, а потім планується відновити подачу газу в промисловий сектор», - пояснила глава уряду України.