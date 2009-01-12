Газпром: Україна має забезпечити транзит газу за свій рахунок

У ВАТ «Газпром» вкотре заявляють, що Україна має забезпечити транзит газу до Європи за свій рахунок.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Ми вже неодноразово заявляли, що вимога України надати їй безплатно 21 млн. кубометрів газу на добу для забезпечення транзиту російського газу до Європи суперечить і здоровому глузду, і діючому транзитному контракту. НАК «Нафтогаз України» зобов`язаний використовувати на технологічні потреби власний газ, або купити його у «Газпрому» або будь-якого іншого постачальника», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

«Як варіант – купити його у одержувачів експортних обсягів російського газу, що йде транзитом через територію України», – додав він.