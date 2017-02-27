Фріз: Артеменко пішов в інформаційний наступ по Криму, а Савченко – по Донбасу

Про це, коментуючи сьогоднішні заяви скандального нардепа Андрія Артеменка, написала на своїй сторінці у Facebook голова підкомітету ВР з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Фріз.

«Декілька днів назад я висловила припущення, що Артеменко нe просто провокатор, а пішак у комбінації, яку сьогодні хочуть реалізувати спeцслужби РФ. Сьогодні, після нових його заяв, в день захоплення Криму російськими окупантами, в мене не має в цьому жодних сумнівів. Кремль пішов на загострення ситуації і почав використовувати своїх агентів в українській політиці значно активніше. Артеменко пішов в інформаційний наступ по Криму, а Савченко – по Донбасу. Переконана, що це – ланки одного ланцюга», – написала Фріз.

При цьому нардеп виключила можливість будь-яких компромісів із окупантами. «Крим – це українська земля. Ніяких компромісів з окупантом, окрім звільнення української території, тут бути не може», – зазначила вона.

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Депутат повідомила, що направила депутатське звернення до Голови СБУ з приводу Артеменко.

«Переконана, що «кремлівські консерви» будуть відкриватися дедалі частіше. Нам потрібно діяти більш швидко і жорстко. "Полювання на відьом" не потрібне. Але й вільної кремлівської пропаганди через тих, хто зараз має статус українських депутатів і діячів також не має бути. Це вимога здорового глузду. Вважаю, що Україні потрібен сучасний варіант американської House Un-American Activities Committee», – додала вона.

За словами Фріз, сьогодні під часу зустрічі в Держдепі вона буде окремо піднімати питання про «провокаційні дії українських провайдерів політики Кремля в США та Україні».

Нагадаємо, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко передав у Білий дім "план нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій. "Планом" передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Сьогодні, 27 лютого, під час прес-конференції Артеменко заявив, що він планує "найближчим часом" здійснити поїздки до Вашингтона та Нью-Йорка і "продовжувати свою справу".