Дубина визнав свою провину

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олег ДУБИНА вважає, що РАТ «Газпром» не збиралося підписувати контракти на постачання газу до України до кінця минулого року, і зокрема 31 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДУБИНА сказав сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«У мене є глибока упевненість, що ніхто не хотів підписувати, бо після Меморандуму двох прем`єрів і після угоди, підписаної «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України», ті терміни, які стояли, вони були пропущені», - сказав О.ДУБИНА.

Він також заявив, що не хоче говорити про причини, чому саме документи не були підписані, і разом з тим визнає свою провину, як голови «Нафтогазу», до обов`язків якого входило досягти підписання угод на постачання газу. «Не підписали – є провина моя», - сказав О.ДУБИНА.

Нагадаємо, «Нафтогаз» і «Газпром» в грудні 2008 р. проводили переговори щодо контракту про постачання газу в 2009 році і погашення заборгованості за газ.

У грудні 2008 р. відбулося декілька раундів переговорів ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», під час яких розглядалися різні варіанти погашення боргу, включаючи пропозицію «Газпрому» провести взаємозалік українського боргу у вигляді авансу за транзит російського газу територією України.

1 січня ц.р. у своїй заяві Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що «30 грудня НАК «Нафтогаз України» завершив повністю розрахунки за спожитий в 2008 році газ, включаючи авансовий платіж за грудень 2008 року. Цей платіж було здійснено 30 грудня, і Україна вважає свої зобов`язання з розрахунків за спожитий газ в 2008 році виконаними повністю, як це, до речі, передбачав Меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України».

Довідка УНІАН. 2 жовтня 2008 року під час зустрічі голови уряду РФ Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО було підписано Меморандум про співпрацю в газовій сфері. Одним з ключових положень документа є можливість переходу на прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2009 року. При цьому «Газпром» зберігає можливість продавати безпосередньо кінцевим споживачам України 7,5 млрд. куб. м газу на рік. Документом підтверджений намір поетапного переходу на ринкові, економічно обгрунтовані і взаємно погоджені ціни на газ для України, а також тарифи на транзит газу її територією.

Умовою виконання положень Меморандуму було повне погашення НАК «Нафтогаз України» всієї наявної заборгованості за поставлений газ.