Дубина визнав свою провину
"Ніхто не хотів підписувати..."
Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олег ДУБИНА вважає, що РАТ «Газпром» не збиралося підписувати контракти на постачання газу до України до кінця минулого року, і зокрема 31 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДУБИНА сказав сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.
«У мене є глибока упевненість, що ніхто не хотів підписувати, бо після Меморандуму двох прем`єрів і після угоди, підписаної «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України», ті терміни, які стояли, вони були пропущені», - сказав О.ДУБИНА.
Він також заявив, що не хоче говорити про причини, чому саме документи не були підписані, і разом з тим визнає свою провину, як голови «Нафтогазу», до обов`язків якого входило досягти підписання угод на постачання газу. «Не підписали – є провина моя», - сказав О.ДУБИНА.
Нагадаємо, «Нафтогаз» і «Газпром» в грудні 2008 р. проводили переговори щодо контракту про постачання газу в 2009 році і погашення заборгованості за газ.
У грудні 2008 р. відбулося декілька раундів переговорів ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», під час яких розглядалися різні варіанти погашення боргу, включаючи пропозицію «Газпрому» провести взаємозалік українського боргу у вигляді авансу за транзит російського газу територією України.
1 січня ц.р. у своїй заяві Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що «30 грудня НАК «Нафтогаз України» завершив повністю розрахунки за спожитий в 2008 році газ, включаючи авансовий платіж за грудень 2008 року. Цей платіж було здійснено 30 грудня, і Україна вважає свої зобов`язання з розрахунків за спожитий газ в 2008 році виконаними повністю, як це, до речі, передбачав Меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України».
Довідка УНІАН. 2 жовтня 2008 року під час зустрічі голови уряду РФ Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО було підписано Меморандум про співпрацю в газовій сфері. Одним з ключових положень документа є можливість переходу на прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2009 року. При цьому «Газпром» зберігає можливість продавати безпосередньо кінцевим споживачам України 7,5 млрд. куб. м газу на рік. Документом підтверджений намір поетапного переходу на ринкові, економічно обгрунтовані і взаємно погоджені ціни на газ для України, а також тарифи на транзит газу її територією.
Умовою виконання положень Меморандуму було повне погашення НАК «Нафтогаз України» всієї наявної заборгованості за поставлений газ.