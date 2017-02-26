Щодо Савченко повинен бути складений адмінпротокол за незаконний перетин лінії розмежування – Геращенко

На нардепа Надії Савченко повинен бути складений адміністративний протокол за незаконний перетин лінії розмежування. Про це написав народний депутат України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"За ним повинні бути складені протоколи про адміністративне правопорушення - незаконне перетинання лінії розмежування. А суд визнати їх порушниками встановленого порядку", - написав нардеп.

У той же час, Геращенко вважає, що суд повинен визнати Савченко порушником порядку.

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"Справжня мета поїздки, поставлена, швидше за все її кураторами, була незаконно перетнути лінію розмежування поза визначених законом контрольно-пропускних пунктів. А значить показати, що при бажанні, хто завгодно може проїхати на тимчасово окуповану територію через позиції українських збройних сил, минаючи КПП, на яких відбувається облік і контроль осіб і транспортних засобів, що в'їжджають/виїжджають з цієї території", - пише Геращенко.

Нагадаємо, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки до Донецька.

Також 24 лютого народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції у зоні АТО і їхати «скидати злочинну владу».