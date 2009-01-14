Тимошенко: Україна такий самий заручник ситуації, як і європейські країни

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що для вирішення газового конфлікту між Україною і Росією необхідно визначити відповідальну сторону.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні під час зустрічі у Києві з прем`єр-міністром Болгарії Сергієм СТАНІШЕВИМ.

«Вирішення кризових явищ напряму залежить від того, хто є відповідальним. Для вирішення будь-якої проблеми мають бути адекватні ліки» - сказала вона.

Прем`єр-міністр України звернула увагу болгарської сторони на факти свідомої з боку Росії дискредитації України.

«Поки в нас не з`явиться товар, у нас немає можливості відновлення транзиту. Україна є таким же заручником ситуації, як і європейські країни, які не одержують газ», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.