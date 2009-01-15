Нардепи позбавили себе канікул

Верховна Рада ухвалила постанову «Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 266 народних депутатів із 444 зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до постанови, парламент з 19 по 23 січня працюватиме у комітетах і фракціях, а з 26 по 30 січня – в округах.

Як пояснив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, це означає, що «ми не будемо закривати роботу ВР». За його словами, поточна сесія буде закрита у перший день роботи наступної сесії.

Як відомо, наступна сесія ВР відкривається 3 лютого.

Перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи результати голосування й участь у ньому фракції КПУ, заявив, що результати голосування “говорять про те, хто є членами коаліції”.

У відповідь В.ЛИТВИН зауважив, що дане рішення парламенту означає, що «Верховна Рада не йде на канікули, а буде працювати».

За словами В.ЛИТВИНА, сьогодні парламент продемонстрував свою консолідованість у відповідь «на цинізм». «Бо в декого вже квитки замовлені, а вони тут демонструють якусь чистоту своїх рядів», - додав В.ЛИТВИН.