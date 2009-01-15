У Ющенка не зрозуміли, навіщо Тимошенко хоче платити за технічний газ

Заступник глави Секретаріату Президента України нагадав, що у підписаній прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО 31 грудня 2008 року «Заяві України стосовно поставок і транзиту російського природного газу» чітко зазначено, що ціна газу для України на українсько-російському кордоні повинна становити 201 долар за одну тисячу куб. метрів, а ставка транзиту по території України - не нижче 2 доларів США за одну тисячу куб. метрів на 100 км відстані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

«Громадяни України та український політикум повинен чітко усвідомлювати яким є національний інтерес у відносинах з нашими стратегічними партнерами - Росією та Європейським Союзом, - наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ. - Україна не намагається перемогти у «газовій війні», оскільки, по-перше, вона її не починала, по-друге, ми її не ведемо. Україна має можливості і повинна категорично відстоювати свій національний інтерес. Передусім йдеться про ціну газу та ставку транзиту територією України».

«Відомо, що пільгова ставка транзиту в 1,7 долара при середньоєвропейських 4,7 долара, означають втрати України, а відтак - додаткові вигоди «Газпрому» - на рівні 4 млрд. доларів щороку», - підкреслив заступник глави Секретаріату Президента.

А.КИСЛИНСЬКИЙ нагадав, що газові переговори є виключною відповідальністю уряду, оскільки ще у лютому минулого року прем`єр-міністр отримала від глави держави відповідні директиви.

«Прем`єр-міністр, як і будь-який міністр чи український чиновник, повинен зробити усе, щоб зекономити кожну гривню державного бюджету та бюджету українських сімей, - зазначив заступник глави Секретаріату Президента. - А тому надані Ю.ТИМОШЕНКО гарантії російській стороні щодо безумовної оплати «технічного» газу без попереднього узгодження його ціни виглядають дивними».

«Так само викликають тривогу заяви російського керівництва протягом останнього часу щодо домовленостей про встановлення контролю над газотранспортною системою України. Якщо Президент України В.ЮЩЕНКО ніколи не вів з російськими колегами розмови на цю тему і нікому не доручав вести такі переговори, тоді звідки російська сторона черпає впевненість, роблячи такі заяви? Хочеться вірити, що у час, коли вся українська влада має бути монолітною у відстоюванні національного інтересу, ніхто з державних очільників не оступиться», - наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.