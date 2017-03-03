"Справа Насірова": у мережі з'явилося нове відео "протистояння" спецназу НАБУ і вахтера "Феофанії"

Сюжет опублікувала програма "Схеми" української служби Радіо Свобода.

"Тут і нахабні адвокати чиновника Насірова у кількості до десяти штук. І вже знаменитий строгий вахтер, який не хотів мирно пускати детективів НАБУ і прокурора САП. Нарешті, сам Роман Насіров, якого на ношах перевозять з ВІП-палати діагностичного центру - в кардіологічний корпус через підозру на інфаркт", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня після серії обшуків, проведених працівниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в ДФС, детективи Бюро вручили Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Читайте такожНАБУ сподівається, що запобіжний захід для Насірова оберуть протягом 72 годин після оголошення підозри

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Повідомлення про підозру Насірову вручили у лікарні, де він перебуває під охороною. САП має намір клопотати в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Водночас адвокати Насірова вважають, що затримання і повідомлення про підозру їхньому підзахисному відбулися незаконно.